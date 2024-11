BOGOTÁ. Tras el anuncio del pasado fin de semana sobre la posible venta de la empresa venezolana de fertilizantes Monómeros -con sede en Barranquilla-, la renuncia del directivo Rodrigo Ramírez y la salida de Colombia de la junta directiva al parecer por no haber sido puesta esta información en conocimiento del país y la postura del presidente Gustavo Petro en contra de dicha posible adquisición por los efectos negativos que dijo traería para el país, el ex ministro de Agricultura, Andrés Valencia, habló con EL HERALDO sobre este asunto.

¿Cuáles son sus consideraciones sobre la posible venta de Monómeros?

Creo que la venta de Monómeros en ningún momento va a poner en riesgo la agricultura en Colombia, eso no es cierto. Monómeros hoy en día no es un actor tan relevante en el mercado de fertilizantes como para indicar que su venta llegare a afectar al agro colombiano.

Recordemos que es una empresa que ha venido en un franco deterioro: en el 2021, si uno mira las cifras, vendía en el mercado algo así como 645 mil toneladas de fertilizantes, entre compuestos y mezclados, y si se miran los estados financieros de 2023, esas ventas se han reducido a poco más de 340 mil toneladas, es decir una caída de más del 45% en un volumen en ventas en un periodo de dos años.

Además, si uno mira la composición del portafolio de Monómeros y lo compara con las importaciones de fertilizantes que hace el pais, que son bastante considerables, Monómeros no es el proveedor más barato de Colombia, tal vez lo sea en urea, eso sí es cierto, es más barato, aunque no mucho, pero si uno mira el promedio de lo que trae Monómeros al país no es el más barato del mercado.

Una venta de Monómeros básicamente trasladará el negocio, pero no creo que vaya a haber una afectación adicional respecto a ese tema.

Petro ha dicho que los precios subirían con la venta, ¿qué debe o puede hacer el Gobierno?

El Gobierno no debe intervenir el mercado de fertilizantes porque es un mercado privado, si acaso el Ministerio de Agricultura tiene un procedimiento de libertad vigilada para evitar que los precios crezcan de manera excesiva, pero recordemos que venimos de un proceso de reducción de los precios de los fertilizantes que vienen cayendo más o menos desde junio de 2022 hasta la fecha.

Hoy en día los fertilizantes pueden ser un 50 o 60 % más baratos que lo que eran en junio de 2022, cuando estábamos saliendo de la pandemia pero todavía teníamos esos traumatismos logísticos, entonces hoy los fertilizantes han caído de precio por sí solos, porque la acción del mercado ha permitido que volvamos a los niveles de antes de la pandemia y eso sin la acción gubernamental: eso de que el Gobierno ha tenido un rol y Monómeros ha tenido un rol en la reducción de los precios de los fertilizantes es una afirmación absolutamente debatible, entonces lo importante en ese proceso de venta es tratar de que los colaboradores de Monómeros traten de no perder sus trabajos, porque hay tal vez más riesgo hoy en día para los empleados y colaboradores por cuenta de las sanciones que pudieran venir del gobierno Trump que por la venta a una empresa multinacional de fertilizantes.

Yo creo que los derechos laborales pueden preservarse más si la venta se hace a una empresa antes de que ocurran sanciones más fuertes por parte del gobierno Trump.

¿Por qué cree usted que Maduro pone a la venta la empresa?

Desconozco las razones. Si uno mira los estados financieros, es una empresa que no es muy rentable, es la menos rentable yo diría del mercado frente a otros competidores que han venido ganando espacio en sus ventas, que tienen más utilidades.

En Monómeros, si alguien la llegare a comprar, tienen que hacer una debida diligencia para ver qué es lo que encuentran, cómo es el estado de sus equipos industriales, de los mercados que tiene, que los ha venido perdiendo.

Entonces no creo que sea una empresa muy valiosa, no creo que cueste 300 millones de dólares, como se dice, pero tampoco es una empresa que genere mucha rentabilidad como para decir que es la joya de la corona del gobierno Maduro, entonces la verdad no sé por qué habría intenciones para venderla.

¿Esta venta repercutirá en Barranquilla?

Entiendo que Monómeros tiene alrededor de 400 o 450 colaboradores. En caso de que ocurra una venta hay que ver qué es lo que va a pasar con la empresa, seguramente cambiará de nombre, puede que sea un negocio inmobiliario. Hay tan poca información y no sabemos quién tenga la intención de comprarla.

Yo diría que lo importante es que si va a seguir la empresa con la misma actividad, uno supondría que el grupo de funcionarios permanezca salvo que haya crecido la planta de manera injustificada durante estas últimas administraciones, pero lo importante es que la participación de Monómeros sí juega un papel de todas maneras en el mercado nacional, porque uno necesita más competencia en el mercado de fertilizantes, hoy en dia es un mercado no concentrado pero sí dos o tres empresas pueden estar explicando más del 40 por ciento de lo que puede ser el suministro en el pais, entonces si llega otra empresa a ocupar su lugar ojalá sea en un modelo de competencia de mercado que permita reducir aún más los precios de los fertilizantes.

El Gobierno había dicho que estaba interesado en comprarla, ¿es buen negocio para Colombia?

Yo no creo, recuerdo que las intenciones de este gobierno eran que la comprara Ecopetrol, básicamente lo que querían era subsidiar el precio del fertilizante pero hoy en día eso no es necesario porque los precios se han reducido y además no hace parte del negocio de Ecopetrol tener una compañía de fertilizantes salvo que Ecopetrol hiciera toda una transformación industrial sobre todo en Reficar para producir más gas, que es la materia prima para la urea, que es el 30% de las importaciones de fertilizantes que hoy en día proceden de la urea, pero no tendría sentido hoy en día comprar un empresa que al mirar los estados financieros no está en las mejores condiciones.