En medio del anuncio del presidente Gustavo Petro de oponerse a la privatización de la empresa Monómeros, Rodrigo Ramírez, directivo de la compañía renunció a su cargo, según él mismo lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

“Debido a las negociaciones internas que se adelantaron con fines de la adquisición de los activos de la empresa Monómeros S.A. en la que el gobierno colombiano no fue participe, he presentado mi carta de renuncia ante los directivos de Monómeros S.A. y he comunicado la decisión del gobierno colombiano de dejar su participación en la junta directiva de esta empresa”, aseguró en un breve comunicado.

Ramírez era la ficha de Gustavo Petro en la junta directiva de la compañía de origen venezolano que provee materias primas a productores del campo y a empresas manufacturera y que tiene su sede en la ciudad de Barranquilla.

La decisión del directivo se da como respuesta a la supuesta “privatización” que alega el jefe de Estado con las negociaciones que se llevan a cabo para venderla por unos 300 millones de dólares, según reveló el diario El Colombiano.

Dichas conversaciones las estaría sosteniendo el barranquillero Alex Saab, ministro de de Industria y Producción Nacional de Venezuela, porque recordemos que el Gobierno del vecino país tiene acciones en Monómeros.

“De manera respetuosa y atenta, quiero expresarle mi oposición por la decisión”, le expresó el mandatario colombiano a Saab mediante una carta el viernes 8 de noviembre. “La agricultura en Colombia y Venezuela es piedra angular para transitar de un sistema de economía extractivista a un sistema productivo que genere riqueza”.

“Actualmente, la comercialización de urea de Monómeros les garantiza a millones de familias venezolanas y colombianas la productividad de sus tierras. Asimismo, les asegura ingresos suficientes para tener una vida digna”, continuó Petro.