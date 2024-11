Este jueves, la fiscal general Luz Adriana Camargo dio a conocer que se abrió una investigación formal contra Diego Cancino por el delito de acto sexual violento tras conocer la denuncia presentada por Viviana Vargas, quien aseguró que en una reunión en el apartamento del ahora director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), este le hiciera tocamientos indebidos.

“El Fiscal 219 del grupo de delitos contra violencias sexuales y basadas en género de la seccional Bogotá con el apoyo del grupo de género asumió el conocimiento de la denuncia interpuesta contra el exviceministro del interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento”, comentó ante medios la fiscal general Luz Adriana Camargo.

“Ya tenemos definido el programa metodológico. El fiscal ya lo hizo, ya se han recibido algunas diligencias, se recibieron algunas entrevistas, se ordenaron e inspeccionaron algunos medios telefónicos donde podian existir chats. En fin, estamos trabajando en el tema (...) Naturalmente, si es necesario, se le va a escuchar”, agregó Camargo.

Cancino Martínez fue denunciado por una contratista del ministerio del Interior, donde se desempeñó como viceministro hasta el pasado mes de septiembre, quien lo señala de haberla acosado sexualmente durante una reunión celebrada en la vivienda de este el 9 de octubre último.

Viviana Vargas reiteró este lunes las denuncias y dijo en la emisora W Radio que en el momento en el que sucedieron los hechos ella no tenía “ningún espacio de confianza” con Cancino y que amigos suyos que llegaron al lugar “se dieron cuenta” de lo sucedido, por lo que serán testigos en el caso.

“En esto de la política hay muchos temas que no se pueden trabajar en un lugar público y lo entiendo. He tenido muchos almuerzos con personalidades políticas, comunidades Lgbti comunidades negras, y nunca he tenido un problema (...) Ni siquiera nos saludábamos de beso”, aseveró.