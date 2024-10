El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, reportó este martes que el Gobierno está en averiguaciones para establecer si el jefe de la disidencia de la Segunda Marquetalia, Luciano Marín, alias Iván Márquez, falleció en Venezuela.

Patiño se refirió al tema ante las versiones que surgieron al respecto y que no es la primera vez que aparecen, pues en julio de 2023 también se había rumorado de su deceso.

Dijo el comisionado en primer lugar que espera que “no sea cierto”, aunque no descartó que de confirmarse esta versión sobre su muerte, se tendrá que seguir en el camino de buscar un acuerdo con esta facción desertora del proceso de paz con las FARC.

De acuerdo con el funcionario, el máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia habría muerto en medio de un procedimiento médico practicado en Venezuela; sin embargo, no se tiene plena certeza sobre las causas de su supuesto deceso.

“No se ha confirmado, hemos indagado por varias vías, pero no tenemos una confirmación, pero tampoco una negación. La última información es que pudo haber muerto a través de una operación, no militar, sino una operación quirúrgica, cirugía, pero no más”, indicó Patiño en el marco de la COP16 en Cali.

“La Segunda Marquetalia tampoco sabe nada porque Márquez residía en Venezuela y los frentes están acá en Colombia. Si murió, murió en Venezuela”, advirtió.

Asimismo, Patiño recalcó que alias Iván Márquez era un “sobreviviente”, pues en un atentado anterior “perdió un brazo y un ojo, por eso él era un sobreviviente”.

Y concluyó que en caso de que sea cierto, los diálogos de paz de en seguir: “Vamos a continuarlo con las personas que ellos designen, marcando los esfuerzos territoriales que ya se están dando en Nariño, Putumayo, en el Vichada, creo que eso es muy importante”.