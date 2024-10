Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, aseguró en la mañana de este lunes que la propuesta del presidente Gustavo Petro de comprar cosechas de coca a los campesinos del departamento del Cauca apenas está en una etapa de “evaluación”.

Las declaraciones de Petro llegaron en el mismo día en que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, sigla en inglés) publicó su informe anual que indica que en 2023 los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia y alcanzaron las 253.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.

”Al campesino del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca mientras aparece la economía lícita”, agregó Petro, que defendió que para sustituir las economías ilícitas se necesitan créditos “en todas las zonas más pobres y excluidas de Colombia (...) En esas zonas no llega el crédito a los campesinos porque a los pobres no les llega el crédito “.

Sobre lo anterior, el ministro Cristo indicó que: “apenas la vamos a evaluar. Obviamente la directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos (Gloria Miranda) tendría la propuesta y seguramente será motivo de evaluación del Gobierno y vamos a estudiarla”, explicó Cristo.

Petro aseguró este viernes que el Gobierno “iniciará la compra estatal de cosecha de coca” a campesinos del suroeste del país, en concreto a los del pueblo El Plateado, ubicado en el departamento del Cauca, que en las últimas semanas ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados ilegales.

”Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas (...) pero si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos todos sabemos que no se solucionan los problemas”, dijo el mandatario durante la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario.