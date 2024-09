Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones, es tal vez una de las fichas más importantes en el entramado de corrupción en la Ungrd, pues es señalada de supuestamente haber sido la mensajera de los 3.000 millones de pesos que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le habría entregado al expresidente del Senado, Iván Name.

Ahora las autoridades investigarán un posible atentado en su contra, toda vez que la exfuncionaria denunciara ante la Fiscalía que su camioneta blindada se quedó sorpresivamente sin frenos y que, al parecer, estos habían sido manipulados.

De acuerdo con Caracol Radio y Revista Semana, los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre cuando Ortiz estaba en una de las camionetas conducidas por su escolta, y el vehículo encendió un testigo.

En ese momento, el conductor de la camioneta alertó que esta se había quedado sin frenos por lo que de inmediato logró maniobrar para evitar un choque. Al revisar el vehículo descubrió que estaba botando el líquido de frenos.

“Me salvé de milagro”, dijo Ortiz en breves declaraciones a Semana.

Sin embargo, la exconsejera para las Regiones sí amplió su denuncia ante la Fiscalía, donde pidió que investiguen por qué su camioneta del año 2023, es decir casi nueva, presentó ese problema mecánico.

Será el ente acusador el que determine si fue simplemente una falla mecánica o si fue intencional y se trató de un atentado contra la vida de Ortiz.

“Mi vida y la de mis hijas están en peligro”

Vale mencionar que el pasado 13 de agosto, la exfuncionaria alertó que su vida estaba en riesgo. Aseguró que estaba siendo perseguida debido a las menciones que se le ha hecho por el caso y que por ende su vida y las de sus familiares cercanos están en peligro.

‘Siento una profunda tristeza, por lo que ustedes han hecho conmigo en este tiempo, hablo de algunos medios de comunicación. Ese perfilamiento que me han hecho, a esos pocos medios, que me han perseguido, y por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y las de mis dos hijas. Eso no se hace. Sí ustedes tienen pruebas hoy acá, yo misma se las entrego a la Fiscal. Vamos y se las entregamos, pero no sigan haciéndole daño a mi familia. Mis hijas están en peligro y mi vida está en peligro’, declaró Ortiz.