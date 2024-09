Luego de que en reiteradas oportunidades el presidente Gustavo Petro alertara de supuestos planes a través de venenos, artefactos explosivos y otros métodos para atentar en su contra, el ministro de Defensa Iván Velásquez se pronunció este lunes 23 de septiembre.

Señaló que tienen información de por lo menos un plan para atentar contra la vida del presidente Petro, y por ello realizar estrategias para fortalecer la seguridad del mandatario y de su círculo familiar.

“Sobre ello el fortalecimiento que se hace de la seguridad de él y de su familia, pero también y especialmente de las labores de investigación que se están adelantando. Hay una instrucción a todas las inteligencias para que logren con las mayores capacidades prevenir cualquier hecho, obtener toda la información y en eso hay una actividad importante también desde esas inteligencias”, indicó el ministro Velásquez.

Sin embargo, en su momento el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, dijo que desconocía acerca de un supuesto atentado.

“No conozco puntualmente, no conozco el origen de esa información. No tenemos conocimiento, la inteligencia militar no tiene información, habría que preguntarle a otras agencias como la Fiscalía General de la Nación o la Policía, pero desde nuestro lado no tenemos información sobre algún atentado contra el señor presidente”, dijo el almirante.

Colombia y EE. UU. acuerdan cooperación para la protección del presidente Petro

Precisamente, tras una reunión que se llevó a cabo entre funcionarios de alto nivel de Colombia y Estados Unidos, el canciller Luis Gilberto Murillo confirmó la implementación de un nuevo acuerdo de cooperación entre ambas naciones, destinado a la protección del presidente Gustavo Petro.

canciller_murillo.jpg El canciller Murillo confirmó que hay acciones de ambos países para la protección del jefe de Estado.

El canciller Murillo sostuvo encuentros con líderes del gobierno y del Congreso de Estados Unidos, incluidos representantes de la Casa Blanca, con el fin de revisar asuntos clave de la relación bilateral entre ambos países.

“Agradecemos a Estados Unidos por su colaboración al facilitar información relacionada con la seguridad del presidente de la República y los riesgos identificados en torno a su seguridad personal”, expresó Murillo al término de las reuniones.

Las denuncias de Petro

Aunque en varias ocasiones el presidente se ha pronunciado sobre supuestos planes de atentados en su contra, en la reciente alocuión que realizó el domingo 22 de septiembre sostuvo que están bsucando asesinarlo con venenos u otros métodos.

“Están buscando, con artificios y manipulaciones políticas, tumbar al presidente elegido con el voto popular de las y los colombianos. (...) Para el asesinato quieren usar venenos o volquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores. Para tumbar al gobierno quieren un golpe parlamentario, una votación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que anule el voto del pueblo”, advirtió.

Y concluyó que “mientras gentes poderosas buscan lo peor, yo busco un acuerdo nacional y no repetir la historia trágica de Colombia”.