La serie 'She-Hulk: abogada Hulka' causa polémica por escena poscrédito

A raíz de la polémica, la Kat Coiro, directora y productora ejecutiva de la serie en una entrevista con Yahoo!, le restó importancia y aseguró que la escena encajaba perfectamente con el planteamiento de la serie.

“Nos volvimos locos [...] Megan no es sólo guapa y talentosa, también es una mujer increíblemente fuerte, poderosa y atrevida. Así que, temáticamente, encajaba en She-Hulk. Después descubrimos que Tatiana es la mayor fan de Megan Thee Stallion del mundo [...] fue EL sueño. Totalmente un sueño. No puedo creer que haya podido hacer esto. No lo podía creer mientras lo hacía. He estado entrenando toda mi vida para un momento como ese. Es un genio. Fue increíble”, indicó Coiro