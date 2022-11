Goles en contra: una historia de gloria sobre la vida de Andrés Escobar

“La verdad no se me hizo difícil, todo me salía muy natural”, dice al reconocer que los más complejo del rol fue aprender hacer el famoso escorpión, “antes de lograrlo me di muy duro, pero al final lo logré”, cuenta Andrés, que, desde niño, soñó con salir en televisión.

Tanto él como Andrés Pizarro para asumir los roles de Leonel e Higuita requerían un proceso de maquillaje que duraba una hora y media. El parecido tras el proceso de maquillaje y las pelucas que les diseñaron es innegable.