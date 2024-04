‘The greatest hits’, amor y música convertidos en película

Para Boynton y Min, el elemento musical del film también resultó movilizador. Por un lado, les permitió valerse de las canciones como una herramienta para potenciar sus interpretaciones.

Cuenta Boynton: “La selección de canciones se mantuvieron constantes desde que Ned las incluyó en el guion. Es muy inusual poder vivir en el tono de una escena tal como lo verán después el editor y el director en posproducción. Normalmente, el actor tiene una visión más ‘miope’ del personaje y no puede ver todo el tapiz, pero en esta película pude hacerlo. Pude adaptar y curar la escena en función de cómo la recibiría la audiencia. Además, las canciones me ayudaron a poder perderme en los sentimientos de la escena”.

Por otra parte, el proceso activó en Boynton y Min recuerdos personales vinculados a la música. Al pensar en canciones que inevitablemente los embarcan en un viaje al pasado, Min menciona ‘It’s All Coming Back to Me Now’ de Celine Dion.

“Me transporta a los viajes en ruta con mi familia. Escuchábamos esa canción una y otra vez y me trae recuerdos muy divertidos”, cuenta. Boynton, en tanto, asegura que canciones como ‘Waterloo Sunset’ de The Kinks tiene un poder especialmente evocador para ella, así como ‘Boots of Spanish Leather’ de Bob Dylan.