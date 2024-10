Para 2026 se espera que se estrene una nueva entrega de la mítica saga de J. J. R. Tolkien que llevará por título ‘El Señor de los Anillos: la Caza de Gollum’ y aunque aún no está el reparto confirmado ya hay uno que se “bajó del bus”.

Hugo Weaving, quien interpretó al elfo Elrond en la trilogía, dijo que no volverá a hacer ese personaje en la nueva entrega de la exitosa producción, según lo confesó en una entrevista de GamesRadar+.

“He tenido suficiente de eso. No me imagino que alguien me pida hacerlo de nuevo”, aseguró el actor nacido en Nigeria descartado la posibilidad de que vuelva a darle vida al elfo para 2026.

Steve Granitz/IMDb

Pero no se arrepiente de lo hecho en la legendaria trilogía del ‘Señor de los Anillos’ que comenzó con ‘La Comunidad del Anillo’, en 2001; luego saldría ‘Las Dos Torres’, en 2002 y finalizaría con el estreno en 2003 de ‘El retorno del Rey’.

“Fue estupendo estar en Nueva Zelanda de forma intermitente durante diez años. Luego volví y trabajé con el mismo equipo en un proyecto llamado ‘Mortal Engines’, que iba a ser su próxima gran franquicia, pero murió en el intento”, rememoró Weaving.

Y es que el actor le achacó la nula posibilidad de interpretar de nuevo a Elrond a su edad. “Se supone que Elrond es inmortal y yo estoy envejeciendo”, indicó el actor que hoy día tiene 64 años, 23 más que cuando rodó la primera película cuando tenía 41 años.

IMDb Hugo Weaving en 'El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo', de 2001.

“Pero incluso cuando volvimos a rodar ciertas partes de ‘El Señor de los Anillos’, era consciente de que era más viejo que antes. Y rodar cosas de ‘El Hobbit’ empezaba a ser un poco tonto. Me encantó formar parte de esa franquicia, pero no tengo absolutamente ningún plan ni deseo volver a formar parte de ella”, añadió.

Las historias de Tierra Media no paran

Warner Bros anunció por primera vez en 2023 que habían llegado a un acuerdo para realizar “múltiples” películas basadas en la mitología de Tolkien.

Ahora el estudio reveló que Fran Walsh y Philippa Boyens son los guionistas de ‘El Señor de los Anillos: la Caza de Gollum’ y que se desarrollará a través del sello New Line Cinema.

“Es un honor y un privilegio viajar de nuevo a la Tierra Media (continente ficticio en el que transcurren la mayor parte de las historias de Tolkien) con nuestro buen amigo y colaborador Andy Serkis, que tiene asuntos pendientes con Gollum”, dijeron el director y los guionistas en un comunicado.

Además, otra película de animación sobre la Tierra Media se estrenará el próximo diciembre a través de Warner Bros, ‘El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim’, que estará ambientada 200 años antes de los acontecimientos de ‘El Hobbit’.

La trilogía existente de ‘El Señor de los Anillos’ recaudó casi 3.000 millones de dólares a nivel mundial y estuvo nominada, en total, a 30 premios de la Academia, de los que se llevó 17.