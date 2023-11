Sequía en ríos de la Amazonia revela misteriosos rostros tallados en piedra

Jaime Oliveira, historiador y experto en preservación del Patrimonio, ha destacado la importancia de este hallazgo, subrayando que la región se revela como un yacimiento precolonial con indicios de ocupación que podrían remontarse entre 1.000 y 2.000 años atrás. En diálogo con algunos medios de comunicación, Oliveira afirmó: “Esta vez, no solo encontramos más esculturas, sino la escultura de un rostro humano tallado en la roca”, enfatizando la singularidad del descubrimiento.

Human faces carved into rock over 1,000 years ago have been revealed after a drought in Brazil’s Amazon. pic.twitter.com/FrxFyHrAB2