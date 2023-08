Dos colombianas fueron premiadas en los ‘Globant Awards - Women that Build’

El premio es parte de la iniciativa de Globant para cambiar la realidad de la industria de IT y reducir la brecha de género al brindar más visibilidad a las mujeres que generan y contribuyen a crear un profundo impacto en el sector tecnológico. Esta edición de los premios tuvo 3,148 nominadas y 123,172 votos en todo el mundo.

La categoría Rising Star premia a las mujeres poderosas y talentosas que están comenzando una carrera en tecnología, emprendedoras y fundadoras o co-fundadoras de startups con efectos positivos en las ofertas comerciales relacionadas con STEAM.

“Realmente es un honor haber sido seleccionada entre tantas mujeres con perfiles increíbles. Este reconocimiento representa una responsabilidad muy grande y deseo seguir trabajando en pro del desarrollo espacial colombiano y seguir motivando a muchos jóvenes a elegir una carrera STEAM como oportunidad de vida”. Yael Natalia Méndez, Directora Científica, Fundación Cydonia.

Por su parte, Oscar Iván Ojeda Ramirez, Director de Fundación Cydonia, destacó que “Yael no solo es una gran profesional, es una gran persona, que siempre está dispuesta a ayudar, a estar para los demás, y a dar de sí. Alguien a quien tengo la fortuna de conocer no solo de manera profesional, sino también personal, y he visto cómo a pesar de las dificultades del día a día, y otras batallas más grandes, se levanta con una sonrisa a darlo todo y a ser una inspiración, sin nunca buscar protagonismo, sino que el equipo se beneficie”.