Campesinos de zona rural de Valledupar estarían siendo intimidados

“Nos están dando un trato cruel y esa es la tierra que tenemos para nuestras familias, hacemos un llamado al alcalde Mello Castro para que intervenga y nos ayude porque estamos siendo intimidados. Hace dos días no me querían dejar pasar en el portón del acceso a la vereda, porque el señor Poncho Arias, que era el inspector, les ha dicho que cierren el portón, también el Cabildo Menor. No queremos problemas, queremos vivir en paz y no ser nuevamente desplazados de la zona”, puntualizó Geiner Soto Manjarrez, en representación de los campesinos.

Frente a esta confrontación, el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, señaló que es necesario que los campesinos acudan a la oficina de asuntos étnicos para conocer la problemática y buscar una solución con el inspector de Policía del corregimiento.

“Haremos el acompañamiento y el llamado a las autoridades étnicas es que si bien es cierto tienen un gobierno propio, no podemos permitir que algún ciudadano se vea afectado por cualquier circunstancia, nosotros nos debemos a garantizar la seguridad y sana convivencia”, dijo el funcionario.