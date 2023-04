Trasladan el cuerpo de militar muerto en Bolívar a Valledupar

“Lamentamos el fallecimiento de un gran amigo, buen hermano y buen hijo. No hay palabras cómo explicarlo", dijo un amigo del occiso.

"Él era para mí, un amigo de verdad, siempre dispuesto a ayudar a la gente, sin nada a cambió. No sabemos como ocurrieron las cosas y necesitamos que nos den alguna explicación. Cuando vimos su féretro comenzamos a llorar y nada va a reparar la muerte de nuestro amigo, lo vamos a extrañar mucho, era una calidad de persona. Acompañamos a la familia en este momento doloroso", manifestó.

Aún no hay claridad de lo sucedido. En su momento, Johan Fernández, hermano del cabo del Ejército Nacional, señaló que: "De manera oficial no hemos sido informados del hecho. Confirmamos el deceso por un compañero que está en el lugar, sin embargo, el Ejército no ha dicho nada. Quieren demostrar que se trató de un combate, pero realmente murió en medio de un fuego amigo' y ahora lo quieren tapar". Cabe mencionar que familiares del militar hicieron una protesta en el Batallón de Artillería #2 La Popa para que les entregaran el cadáver.