“Necesito sanar para poder volver a cantar en conciertos”: Silvestre Dangond

Surgían dudas la noche del martes si Silvestre cantaría o no, hasta que salió al escenario con su agrupación y agradeció primeramente a quienes fueron a brindarle todo el apoyo, pero sobre todo a su familia y a los que no lo han dejado a pesar de que está retirado eventualmente de las tarimas; a sus músicos, no se cansó en darle las gracias por no desfallecer y aguantar tanto tiempo en medio de este proceso.

“Yo admiro a mis muchachos, como hacen para no trabajar, ojo, yo les di vía libre para que buscaran trabajo en otro lado, pero son terco y aquí me tienen, vuelvo pronto y ellos seguirán conmigo. No tengo como pagarles, son unos genios”.

Los seguidores de Silvestre Dangond están ansiosos por su regreso y esperan que sea lo más pronto para poder disfrutar de su música en vivo.