Sacerdote es criticado por cantar una canción de Silvestre en una eucaristía

El cura interpretó la canción ‘Mi propia historia’ de la autoría de Aurelio ‘Yeyo’ Núñez y grabada por el artista Silvestre Dangond: “si siembro una semilla nace, si yo hago una misa la pego”, se le escucha cantar al clérigo.

“Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre pa’ ti, y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno por eso la gente cree en mí, y me fían, me prestan me dan, por eso soy rico en amor…”, canta el sacerdote mientras que los feligreses le siguen el coro.