No fue accidente, fue un crimen contra los niños: defensor del pueblo yukpa

Ante el fallecimiento de cinco menores de edad de la comunidad indígena yukpa el pasado domingo 24 de marzo en Codazzi, el asesor y defensor del pueblo yukpa, Eduard Álvarez, dio declaraciones de lo sucedido.

“Llegamos al lugar, tuvimos la posibilidad de extraer a los tres niños y entregárselos a medicina legal que estaba todavía en el sitio donde ocurrió la muerte, los otros dos niños alcanzaron a llegar vivos al hospital, pero minutos más tarde fallecieron".

Eduard Álvarez aseguró que fue una escena muy dolorosa, "fue muy doloroso para nosotros, para los familiares, el hecho ocurrió fuera del resguardo Iroka puesto que el pueblo indígena está viviendo fuera del resguardo, porque no tiene tierras. La Agencia Nacional de Tierras no ha cumplido las dos sentencias emanadas de la Corte Constitucional”, dijo el defensor.

“Estos niños indígenas no murieron por algún accidente, algo les hicieron a estos niños. Cristina la niña de 15 años aparece con una herida en el cráneo y aparece con sus vestidos rasgados, esto no fue un accidente, esto fue un crimen contra estos niños. No es cierto que los niños hayan consumido corozo” aseguró Álvarez en declaración pública.

Además dijo que los niños de la comunidad indígena son cazadores, recolectores, y saben muy bien qué comer y qué no, “alguien los obligó a comer algo y posteriormente fallecieron”, anotó el defensor quien informó que se han tomado dos decisiones frente a este doloroso hecho.

Lo primero que exige la comunidad es que los niños sean valorados, y se les haga la necropsia correspondiente para determinar la causa exacta de su muerte.

La segunda petición del pueblo yukpa ante la Fiscalía, es que no haya impunidad sobre lo ocurrido, ya que hay similitud con el caso ocurrido en 2018, cuando dos niños yukpas fueron envenenados con glifosato.

