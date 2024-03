Pueblo yukpa reclama justicia tras posible asesinato de 5 hermanitos

Teniendo en cuenta que están a la espera de los resultados de las necropsias, destacaron que "hasta el momento no se tiene certeza de la causa de la muerte de los cinco menores de edad y por ende, no es cierta la información respecto a que la causa fue ingerir "corozo prohibido", teniendo en cuenta que las características de nomadismo de la etnia Yukpa como la recolección, la cacería, la pesca y la agricultura itinerante, nuestra comunidad a temprana edad sabe qué se debe o no consumir de la naturaleza, qué produce daño o no; ello indica que sobre toda persona perteneciente a esta etnia recae el conocimiento ancestral del manejo, consumo y destinación de las plantas".

En ese sentido, el pueblo Yukpa considera que los hechos ocurridos el domingo "no fueron un accidente ni una coincidencia, fue una tragedia y un concurso de delitos".

Por último, recordaron que en 2018, en la zona Tekuymo del resguardo indígena Iroka, dos hermanos menores de edad "fueron envenenados con glifosato por un capataz de una finca aledaña a su asentamiento por conflictos territoriales; conflictos que hoy continúan en territorrio ancestral Yukpa debido a la actitud contumaz de la Agencia Nacional de Tierras de no cumplir la sentencia T-713 de 2017 y T-375 del 2023 emitidas por la Corte Constitucional".