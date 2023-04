Hijo de Heriberto Urbina dice que liberación de su padre no se ha confirmado

“Hasta ahora no tenemos información alguna de las autoridades, ni CTI, ni Policía dicen que no saben del paradero de mi padre. Hay unas versiones de que lo vieron y no lo vieron, es un tema tan complejo. Lo que si queremos hacerle un llamado y es a difundir, porque mi papá es una persona de 86 años de edad, él necesita un tensiómetro y una medicina. A los captores si me están oyendo, le pueden suministrar a mi papá los medicamentos necesarios. Es hipertenso, tiene muchos problemas en su rodilla, les pedimos colaboración a los periodistas para difundir esta noticia. Asimismo, solicitamos a los secuestradores que le respeten la vida”, dijo el hijo de Urbina.