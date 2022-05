Envían a la cárcel a mujer que apuñaló y quemó con agua caliente a su esposo

Precisó que la víctima presenta quemaduras de primer y segundo grado con presencia de ampollas y al parecer producido por agua caliente que le echó. Tiene un dictamen provisional de incapacidad de tres meses, y está grave de salud.

El intendente Páez manifestó que su esposa le había causado las heridas, por lo que fue detenida y dejada a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, que la presentó ante el despacho judicial, que determinó enviarla a prisión como presunta responsable de homicidio agravado en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación, Deisy Espitia y su esposo venían sosteniendo desde hace algunos días discusiones.

“Yo desde el domingo venía pasando por situaciones donde no comía, no dormía por cosas que él me estaba haciendo y que me estaban afectando demasiado, lloraba, no comía ni me bañaba. Él me lastimó y yo lo lastimé más en defensa”, aseguró Espitia.