Comunidad wiwa en Becerril piden educación diferencial

Esta situación los llevó a que en la mañana de este miércoles cerraran por varias horas la vía nacional entre los municipios de Becerril y Codazzi, dejando represados cientos de vehículos.

De acuerdo con Ennel Torres, indígena wiwa, desde hace varios meses están sufriendo vulneración a sus derechos y de ser reconocidos como una comunidad indígena con soberanía en la que los niños deben tener una educación basada en su cultura.

“Los que estamos en Becerril se le está desconociendo derechos y garantías; en el área educativa la Secretaría de Educación Departamental nos ha desconocido nuestros derechos, desde el año pasado venimos solicitando que la educación debe ser diferencial y no la normal como los no indígenas Nos han vulnerados nuestra autonomía la cual ha sido reconocida por las instituciones, hemos agotado todos los procedimiento y hoy lo que tenemos es perjuicio. Los funcionarios de educación departamental no nos dan respuesta”, explicó Ennel Torres.