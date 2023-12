Lanzan campaña contra la prevención del uso de pólvora en el Cesar

El propósito de las autoridades locales es que este año es que no se registren personas quemadas por el uso de fuegos artificiales de cualquier índole.

"No queremos niños quemados con pólvora, ni a adultos. Es mejor pasar estas fiestas juntos, en casa, no en un hospital lamentando las quemaduras. También es necesario evitar el consumo en exceso de licor, además de que se debe verificar de dónde vienen las bebidas que se consumen, comprar en lugares legales y de confianza. Hay que decirle no al contrabando y al licor adulterado", aseguró del Cesar, Andrés Meza.

De igual manera, la administración departamental emprendió acciones para la seguridad de toda la ciudadanía, con el acompañamiento de la fuerza pública y estrategias de movilidad segura, como la entrega de cascos a motociclistas y operativos de control y prevención.