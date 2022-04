Capturan al compositor ‘Tico’ Mercado por tentativa de feminicidio

La mujer indicó que cuando todos los asistentes se fueron del sitio, ella se quedó con una amiga y Mercado regresó con la excusa de que se le había quedado la billetera.

En la denuncia la afectada relató que “él comenzó a reclamarme por unos mensajes; en medio de su ira empezó a ahorcarme diciendo que me mataría porque si no iba estar con él no estaría con nadie, porque yo le pertenecía. Logré soltarme y tomé el celular para llamar a la Policía, eso lo enfureció más y empezó a pegarme puños en el rostro y la cabeza causándome lesiones en la región cervical, la boca, los dientes, la nariz y los ojos; además de golpes en la espalda y los brazos”.

Ante la brutal golpiza, la Fiscalía obtuvo la epicrisis de la clínica del Cesar, el informe forense de Medicina Legal y la denuncia por el delito de tentativa de homicidio, con lo que inició el proceso contra el compositor.