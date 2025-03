En el comando de la Policía Metropolitana de Valledupar fueron capturados dos policías como presuntos responsables de los delitos de cohecho, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos que dieron pie a materializar la captura tuvieron origen el 14 de agosto de 2024, cuando los funcionarios presuntamente persuadieron o actuaron en constreñimiento para pedirle dinero a un ciudadano. La suma solicitada fue de $3 millones.

“Esto a cambio de no presentarlo ante la Unidad de Reacción Inmediata URI, ya que los uniformados habían detenido un vehículo tipo taxi que transportaba a tres pasajeros, más el conductor, en el cual le fue hallado un arma de fuego sin documentos. Los uniformados, al parecer, exigieron dinero a las personas que se desplazaban en ese automóvil para no judicializarlos, dado a ello, tres de los pasajeros entregaron una suma de 9 millones de pesos, mientras que el otro, por no tener el recurso económico, fue llevado ante el fiscal en turno URI”, indica el informe de la Fiscalía.

Asimismo, se conoció que al realizar el informe los policías presuntamente obviaron la existencia de los tres ocupantes del carro tipo taxi.

“Esta situación conllevó a que la fiscal no imputara circunstancias más gravosas que incrementan la pena imponible, generando un desvalor para la administración de justicia. En audiencias de control de legalidad, imputación y medida de aseguramiento, la fiscalía se abstuvo de solicitar la medida, por tanto fue ordenada la libertad del involucrado”, sostuvo la Fiscalía.

Al pasar los meses, en octubre de 2024, el denunciante se movilizaba en una motocicleta de su propiedad junto con otro ciudadano, y son abordados por los mismos policías, quienes los conducen hasta el CAI del barrio Garupal.

En esta unidad policial, presuntamente los uniformados le solicitan nuevamente al ciudadano la suma de $2 millones, para no realizar un procedimiento. En ese momento entra la actuación de un abogado a favor de quien iba a ser procesado y este es dejado en libertar, por no habérsele hallado alguna conducta punible.

Sin embargo, las autoridades investigan una acusación realizada por el acompañante en la motocicleta, ya que este si habría entregado la suma de $600.000, para no ser trasladado a la URI de la Fiscalía, ya que al momento de los hechos tenía detención domiciliaria.

Tras todos estos hechos, los policías fueron denunciados y actualmente se encuentran en proceso de judicialización ante un juez de control de garantías.