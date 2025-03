Bajo reserva de identidad un líder campesino que hace parte del conglomerado que actualmente mantienen un bloqueo a la altura del corregimiento de El Burro, municipio de Pailitas, Cesar, en reclamo al Gobierno nacional, por los incumplimientos a los acuerdos de la Reforma Agraria, expresó que se mantendrán en dicho punto hasta no tener compromisos definitivos.

La manifestación es protagonizada por diferentes campesinos de distintos municipios del departamento. Alegan que no solo es la falta de asignación de tierras, titulación, y la no consolidación de proyectos y hacer productivos los predios, sino también que desde el Ministerio del Interior no se ha realizado la gestión ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para las garantías de seguridad a los líderes y defensores de Derechos Humanos que están en los territorios.

De igual manera indicaron que el paso por el bloqueo está siendo habilitado cada 20 minutos y de no llegar a un acuerdo, este será definitivo.

Es de indicar que este es una vía principal y de comunicación entre la región Caribe con el interior del país.