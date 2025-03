Desde el lunes 10 de marzo representantes del gremio de arroceros y campesinos dedicados a esta actividad mantienen la vía bloqueada, a la altura de los municipios de San Martín-San Alberto, y en los sectores de Sabana de Torres, y La Gómez, en el sur del departamento del Cesar.

Los motivos de la protesta son iguales a lo que el gremio de cultivadores de dicho cereal, a nivel nacional, le están solicitando al Gobierno Nacional, y es mayores garantías para la producción y comercialización.

Leer más: Matan de tres tiros a un adolescente de 14 años en Las Américas

Abimael Manzano, uno de los representantes de arroceros, en este departamento, argumentó que los precios del arroz en concha ha venido disminuyendo, además de los incrementos al valor de los insumos, mientras que el grueso de la problemática ha sido porque el Gobierno Nacional no dio el subsidio al almacenamiento en los molinos, lo cual ha afectado directamente a la industria

Añadió que han permitido pasos intermitentes en situaciones de salud, mujeres en estado y niños, pero que de no llegar a alguna solución desde el nivel central, el bloqueo será completamente e indefinido.

Cortesía Paro del gremio arrocero en el sur del Cesar.

“Hubo un acercamiento con la viceministra de Agricultura, quien prometió enviar una comisión, pero no se presentó. Aunque hubo asesores de la viceministra, no se ha llegado a ninguna solución, las conversaciones con el Gobierno han sido dilatorias y no se han concretado acuerdos”, indicó Manzano.

En el punto de la protesta hay presencia de la Policía Nacional y Ejército Nacional, a fin de brindar condiciones de seguridad, para los cientos de vehículos represados.

Ver también: Murió integrante de ‘Sábados felices’: ‘Barbarita’ le dio su último adiós

Por su parte, desde la Gobernación del Cesar, instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender esta eventualidad que se presenta en el kilómetro 19, de la vía San Alberto- La Mata, que conlleva a no haber paso desde la región Caribe, con el interior del país, atravesando por el departamento.

La administración departamental concluyó, que junto a las autoridades locales, Ministerio Público y comunidad, esperan conclusiones en mesa de diálogo nacional, que se desarrolla en Bogotá.