Por cuatro años consecutivos los niños de la Escuela Nueva Cabaña Alta, en la vereda Sabana Rubio, en el corregimiento La Laguna de los Indios, municipio de La Paz, Cesar, enfrentan la misma problemática, y es la falta de un docente de planta que les dure todo el año escolar.

Resulta que este colegio de primaria depende de la Secretaría de Educación Departamental, entidad que contrata a un docente por cortos periodos de tiempo. Según Jhon Ojeda, presidente de la Junta de Acción Comunal, las contrataciones son de 12, 15, y 20 días, y luego inicia un nuevo proceso para la asignación del docente.

Esta situación ha llevado a la deserción escolar en la zona, ya que muchos padres de familia han dejado de matricular a sus hijos, o aquellos que han tenido la posibilidad los mandan a estudiar en el pueblo más cercano. Actualmente la escuela tiene ocho niños en diferentes grados de primaria.

“Queremos por este medio hacer un llamado a nivel nacional, al Ministerio de Educación, porque ya como presidente de Junta de Acción Comunal, he tocado muchas puertas en busca de una solución para la escolaridad de los niños que merecen culminar un año escolar con normalidad. En una oportunidad solo vieron clases de junio a agosto y así no se logran los aprendizajes y no pudieron graduarse los niños. Es un derecho fundamental y constitucional la educación de los menores de edad, son cuatro años en esta problemática”, expresó Ojeda.

Dicha escuela, que es utilizada por los hijos de campesinos dedicados a los cultivos propios de la región, permanece abierta esperando a los niños, pero la mayor parte del tiempo está vacía porque no está el docente.

Otra de las problemáticas que enfrentan es con el Programa de Alimentación Escolar, que sí llega, pero con alimentos de baja calidad. Jhon Ojeda relató que el listado de la comida es totalmente contrario a la realidad.

“Nos mandan un listado con los alimentos que recibimos, dicen que es carne de primera calidad y esto es falso, una carne que no cumple con las condiciones óptimas sino de baja calidad para nuestros niños, que tienen todos los deseos y ganar de estudiar”, puntualizó el líder comunitario.