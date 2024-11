EL HERALDO es un periódico colombiano con sede en Barranquilla, fundado el 28 de octubre de 1933 por Alberto Pumarejo, Juan B. Fernández Ortega y Luis Eduardo Manotas Llinás.

Fue creado como una casa periodística orientada a defender los intereses de Barranquilla, el Partido Liberal y Colombia

Es en la actualidad el diario de mayor circulación en la Región Caribe colombiana y quinto más leído a nivel nacional.

EL HERALDO debe su nombre a un concurso popular ganado por la joven barranquillera Alicia Pacheco Hoyos. Para su edición, sus fundadores adquirieron la vieja máquina del Diario del Comercio.

Con una portada protagonizada por el expresidente de la República Alfonso López Pumarejo, en ese entonces Jefe Supremo del Partido Liberal y candidato único la Presidencia de la República, quien aprovechó el espacio brindado por esta casa editorial para enviar un mensaje de respaldo al naciente medio y a la costa en caso de alcanzar la presidencia.

En una hoja manchada con el pasar de los años, tan delicada y frágil al tacto, fue recibido este viernes de manos de un guardián que durante nueve décadas custodió las 12 páginas que integraron esa primera edición.

Pasaron los años y EL HERALDO con el arduo esfuerzo de sus colaboradores ha crecido y hoy en día es el diario de mayor circulación en la Región Caribe de Colombia y el quinto más leído a nivel nacional.

Su presidente es Juan Pablo Bojanini y su directora general es Erika Fontalvo, desde el 1 de marzo de 2020.

Sí, así como se lee, su directora es una mujer. Una mujer trabajadora, entregada, profesional con cualidades y valores intachables. Una mujer que también logró romper el techo de cristal que sin explicación alguna crearon para las mujeres, demostrando que para nosotras no hay límites y que podemos estar al frente de los escenarios más importantes de la sociedad.

La organización del Carnaval de Barranquilla y su monarquía Tatiana Angulo, Gabriel Marriaga, Victoria Ceballos y Samuel Bermúdez se unieron a la celebración y llegaron a las instalaciones del periódico para darle el reconocimiento y la celebración que merecen.

Y yo no puedo quedarme sin festejar este acontecimiento especial, por eso a través de mis líneas expreso mi profunda admiración por lo que hoy representa EL HERALDO. El diario que cuenta con colaboradoras maravillosas con una gran calidad humana como Anita González, el mismo que sigue la línea que traza la destacada periodista Erika Fontalvo. El diario que nació y que sigue creciendo desde la ciudad que me ha visto formarme como profesional y que ha logrado dibujar muchas sonrisas en mi rostro. El mismo diario que me ha dado la oportunidad de materializar uno de mis sueños de vida: Escribir. El mismo diario en el que quiero seguir escribiendo y que estoy segura me llenará de aprendizajes y crecimiento.

Mi gratitud es infinita y mis deseos de continuar plasmando mis letras aquí son aún más grandes.

Felices 91 años querido y respetado HERALDO. Que estés presente en nuestra sociedad por siempre.

María Leonor Sierra Almanza.

Abogada.

Especialista en Derecho Público.

Especialista en Comunicación Pública.

Magister en Derecho Público.