Turista al que le cobraron $4 millones por un pollo recuperó mitad del dinero

Ante la negativa del brasileño, cuatro hombres lo amenazaron y hasta lo agredieron físicamente.

“‘Si no pagas, no sales de esta playa. ¿Quieres tener problemas en Cartagena? Es mejor pagar’”, me decían. Eso causó una larga discusión. Ahí hablaron que la sombrilla cambió de valor, pasando a $70.000. Tardaron buscando otra máquina. Fueron como cinco horas de puro miedo y tensión, y no me dejaban salir del lugar sin hacer el pago, tampoco llamar a la Policía”, relató.

Con el paso de las horas, los sujetos llegaron un nuevo datafono; en la pantalla, Caio Lazzaretto, notó que el monto que cobraban era de $120.000, el doble a lo pactado inicialmente, pero con tal de salir del lugar y las amenazas decidió cancelarlos.

“Vi el monto exacto de $120.000 y agregué la contraseña de mi tarjeta. Acepté pagar ese monto de inmediato para librarme de ellos, pensando que iba a resolver la situación. No sé cómo el valor cobrado fue muchas veces mayor”, dijo.

Luego de regresar a Brasil, para ponerle fin a su pesadilla, Caio Lazzaretto Mónaco revisó su cuenta bancaria y puedo percatarse que los hombres le habían robado la suma de $4.600.000.

“Hice el pago tres veces porque dijeron que los dos primeros no habían sido procesados por mala señal. Yo cuestioné, les dije que me gustaría ver el histórico, pero ellos me amenazaron” y añadió “Como me robaron el celular, no pude acceder a mi cuenta bancaria en ese momento, así que me di cuenta del daño cuando regresé a Brasil”, manifestó en su momento.