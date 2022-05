Esposa del fiscal Pecci identificó al responsable del crimen

“Ella vuelve dirige la mirada nuevamente hacia el hombre que iba huyendo, porque le costaba un poco entender todo lo que estaba pasando, y la gente intentó de alguna u otra manera reaccionar porque ella escuchó que muchos dijeron: 'Atrápenlos, atrápenlos', y por eso el hombre del arma volvió a disparar para cubrir la huida. Subió a la moto acuática y huyó”, agregó.

De acuerdo con lo contado por Claudia Aguilera a su compañero de trabajo, ella se encontraba sentada a una distancia de menos dos metros de distancia de su esposo.

“Ella (Claudia Aguilera) estaba en una reposera (silla de playa). Dice que los estruendos no eran lo suficientemente fuerte. Al principio no sonaba como un arma. Ella no supo describir qué tipo de detonación fue, pero cuando vio la sangre es cuando se percata de lo que había sucedido”, contó el comunicador.

“Ellos fueron directo a él, a mí no me miraron”, le habría contado Aguilera a Lovera en Cartagena.