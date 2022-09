Trabajadora sexual asegura que senador Álex Flórez la contactó en Cartagena

Según la mujer, la discusión con los funcionarios del hotel se originó luego de que negaran la entrada.

“De ahí entramos al hotel y como no me dejaron entrar se formó la discusión”, precisó.

“Él les decía: colabóreme ahí. Y no me dejaron entrar, yo le dije que yo mejor me iba. Él decía que no, que no me fuera y pues me quedé mirando un buen rato y después me regresé y todavía estaban los policías, pero no volví a verlo. No lo volví a ver. Le pegó a la mesa, pero a ninguno le alza la mano. Sí alzaba la mano porque les hablaba, decía que sí era así el nombre en su celular, pero pegarles a ellos no. No vi esa reacción. Él les hablaba, como estaba tomado pensaban que los iba a golpear, pero no”, agregó.