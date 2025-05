Luego de varios años marcados por la inacción y la falta de visión, Cartagena ha empezado a retomar el rumbo para consolidarse como una de las ciudades con mayor dinamismo del país.

Este proceso ha sido liderado, durante los últimos meses, por el alcalde Dumek Turbay, quien ha marcado una serie de derroteros para hacer frente a las necesidades de los cartageneros y devolverles la confianza en lo público.

“Nunca antes un gobierno había estado tan de frente con la gente. Y hoy, día a día, semana a semana, la gente sabe que lo que decimos, lo hacemos. Y lo más importante: lo hacemos rápido y lo hacemos bien”, aseguró durante el foro ‘Confianza, desarrollo y sostenibilidad: un nuevo pacto por Cartagena y Bolívar’, organizado por EL HERALDO.

Resaltó que su experiencia en la administración pública le permite conocer la importancia de su papel para la generación de progreso en las comunidades, pero recalcó que este trabajo se debe adelantar en conjunto con otros actores.

“Necesitamos una ciudad unida, porque los cartageneros no aguantan un gobierno equivocado, no aguantan un gobierno torpe, no aguantan un sistema productivo de la ciudad pensando hacia otro lado”, recalcó.

Proyectos de impacto

A partir del segundo semestre del año, en la capital de Bolívar se materializarán obras por cerca de $2.5 billones que han sido planteadas como una forma de aumentar el empleo local, al mismo tiempo que se atienden problemáticas de impacto general.

“Son recursos de créditos, presupuesto ordinario y presupuesto de regalías. En algunos momentos me angustio, porque esto va a ser un reto para la gerencia de estos proyectos. Se viene un gran momento. Yo sueño con ver lo que va a pasar en el segundo semestre del año”, dijo.

En las primeras semanas de junio se pondrá en marcha el proyecto del Malecón del Mar, el cual cuenta con un componente de protección costera, que no fue desarrollado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y se visiona como una intervención clave para su desarrollo.

“Son $200 mil millones y es una obra que realmente me alegra. Hace algunos días me dijeron que ya hay inversionistas planeando edificios y centros comerciales alrededor del proyecto. No hemos iniciado y ya sentimos su importancia”, expuso Turbay.

En materia de movilidad, el mandatario resaltó que dentro de pocas semanas empezará la construcción del intercambiador vial en el sector de La Carolina, que se constituye en una intervención inédita en la ciudad.

“Tiene un costo cercano a $105 mil millones. Va a ser difícil porque los cartageneros son desesperados por naturaleza y es una obra que incomoda, pero es absolutamente necesaria para resolver los problemas de movilidad”, agregó.

Otro proyecto de relevancia es el Distrito Creativo de Manga, el cual impulsará la innovación, la cultura y el arte, así como se plantea la construcción de siete colegios en sectores como Bayunca, Pasacaballos, Cerro de Albornoz, La Boquilla y Tierra Bomba, entre otros.

A esto se debe sumar el proyecto para evitar inundaciones en sectores como Bocagrande y Castillogrande cuando se presentan lluvias, adicional a la recuperación integral de la vía que conduce a isla Barú.

Lecciones aprendidas

Para Turbay, en lo corrido de este mandato ha logrado realizar un ejercicio de entendimiento frente a la atención de las necesidades de la ciudadanía y así se ha podido determinar que no es necesario esperar que el Gobierno nacional sea el encargado de enfrentarlas.

“Nos hemos dado cuenta de que Cartagena ha hecho por Colombia mucho más de lo que Colombia ha hecho por Cartagena. Y lo estamos probando, lo estamos documentando, porque lo que queremos es fortalecer la marca Bolívar y fortalecer la personalidad de Cartagena, con dignidad”, mencionó.

Negó que desde la ciudad se esté gestando un movimiento separatista, sino que “estamos diciendo que nuestra ciudad tiene suficientes capacidades y personalidad para tener la mayoría de edad. Esa mayoría de edad no se dio antes porque siempre estuvimos esperando que nos hicieran la tarea”.

Por último, el alcalde Turbay recalcó que las dificultades han permitido garantizar la tranquilidad entre la ciudadanía: “La mejor encuesta es la gente; que cuando camino por el centro o los barrios me hagan un comentario o una recomendación con cariño, confiando en que lo mejor está por venir”.

Los procesos frente al nuevo aeropuerto

Un nuevo aeropuerto que responda a las dinámicas turísticas de la Heroica. Ese es el planteamiento que el alcalde Dumek Turbay ha venido defendiendo, teniendo en cuenta los “inconvenientes” alrededor de la actual terminal aérea.

“El nuevo aeropuerto es una iniciativa privada con una inversión multimillonaria, clave para el empleo, el turismo, la productividad. Está declarado proyecto estratégico en nuestro plan de desarrollo. Los desarrolladores llevan siete años en el proceso. Falta solo el visto bueno de la Nación”, expresó.

Y también expuso que “el proyecto del nuevo aeropuerto había tenido un inconveniente por el tema de tierras. Sin embargo, se llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional y el Distrito compraría una parte de las tierras para ser socio y garantizar la ejecución del megaproyecto sin conflictos”.