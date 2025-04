La ciudad de Cartagena continúa fortaleciendo su estrategia de inmunización contra la fiebre amarilla. Para ello el Departamento Administrativo Distrital de Salud —Dadis— instaló puntos de vacunación en Aeropuerto Rafael Núñez y la Terminal de Transporte.

Rafael Navarro España, director del Dadis, confirmó que “durante la Semana Santa se lograron aplicar cerca de 300 biológicos y expedir carnet de vacunación internacional. Como parte del plan de vigilancia, instalamos desde el jueves 17 de abril los puntos de vacunación extramurales en los dos corredores masivos de viajeros como son la Terminal de Transporte y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez”.

Alcaldía de Cartagena/Alcaldía de Cartagena

El funcionario recalcó que “la fiebre amarilla es evitable si nos vacunamos, la cual surte efecto luego del décimo día de aplicada. Es única dosis y gratis en los puntos de vacunación dispuestos, en el Distrito, de lunes a sábado”.

Desde el miércoles 16 hasta el 19 de abril aplicaron 295 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla y se refrendaron 116 carnés internacionales.

Entre el 2024 y lo que va del 2025, se han registrado 74 casos de fiebre amarilla, de los cuales 36 han fallecido, en los siguientes departamentos Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Meta, Vaupés y Caquetá.

En Cartagena no se han registrado casos confirmados de fiebre amarilla, cuyo biológico está disponible en los 75 puntos de vacunación habilitados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

Para los viajeros internacionales que requieren el certificado, la vacuna se aplica en los centros de salud San Vicente de Paul (carrera 53 No. 30D-06, barrio Escallón Villa) y Daniel Lemaitre (calle 69 No. 14-99), en los siguientes horarios: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. También está disponible en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00m. También en Nueva EPS sede Manga Av. Jiménez de en su red prestadora Bienestar IPS y la IPS Clínicos en Centro Comercial Portal San Felipe en el horario lunes a viernes de 7:00am - 12:00m y de 2:00pm - 5:00pm, sábado 7:00am a 12:00 p.m.