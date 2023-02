Valoración de acciones de Triple A, el punto álgido entre SAE y Distrito

Añadió que en Deloitte “la valoración (de más de $500 mil millones) la hicieron al año 2033, no a perpetuidad, suponiendo que un 30 % del flujo de caja era para el Distrito y quitando 16 % de la participación de la concesión de Soledad, y para nosotros quitando eso la empresa valdría igual $1,4 billones”.

Por todo lo anterior, el 02 de enero de este 2023 el presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín, toma la decisión y anuncia a la opinión pública que se abstiene de ceder las acciones de la Triple A al Distrito, que previamente se había tranzado en un contrato.

Dentro de las declaraciones, el alto funcionario mencionó ciertas preocupaciones concernientes a la valoración inicial tras la posterior revisión de la Superservicios.

“La Superintendencia nos ha sugerido una suspensión temporal del contrato hasta que la Contraloría no tenga una decisión en firme, y como la SAE no puede suspender unilateralmente el contrato, nuestra decisión es la de abstenernos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de los órganos de control”, dijo en su momento.

Y agregó que: “es nuestro deber evitar que se perfeccione un presunto detrimento al Frisco, que es el fondo que administra la SAE”.

A partir de allí se generan otro tipo de decisiones por parte de la SAE, cuando el 07 de febrero cambia los miembros de la Junta Directiva de Triple A de manera unilateral, lo que prendió las alarmas del Distrito y otros sectores que calificaron la acción como “arbitraria”.

Posteriormente, el 10 de febrero, la Procuraduría sanciona por tres meses al presidente de la SAE como medida preventiva por el caso Triple A.