Anuncian desvíos en rutas de Transmetro por montaje de palcos en Vía 40

Durante el recorrido se omiten los paraderos ubicados en: Calle 85 No. 81-32, Vía 40 No. 83-53, Vía 40 con calle 80 (lado sur), Calle 80 No. 78-19.

Por otro lado, en la ruta A8-2 Vía 40 el recorrido será de la siguiente manera: Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 79 - carrera 59B - calle 77 - carrera 74 - calle 76 - carrera 46 - Estación Joe Arroyo.

De igual manera, se omiten los paraderos ubicados en: Calle 77 con Vía 40, Outlet Continente, Calle 76 con Vía 40, KIA Motor