Tiempos para adjudicar APP del río generan incertidumbre: gremios

“Ya estamos en la recta final y se ha presentado una nueva prórroga, entiendo que para finales de junio –bajo la consideración que los interesados– necesitan unos días más. No es que esté de acuerdo con la prórroga, a mí lo que me parece es que uno no puede desconocer que estas son necesarias. Lo segundo, si no hay prórroga, no hay interesados y si no hay interesados, perdimos el tiempo porque vamos abrir la licitación en la que nadie se va a presentar”, explica.

Añadió que también puede surgir el inconveniente que solo se presente un oferente, luego entonces eso genera una serie de inquietudes. “Lo más sano sin que eso signifique esté de acuerdo con ello, pero no puedo desconocer la realidad, es que ese plazo que se ha concebido sirva para que de manera definitiva podamos tener interesados”, expuso Lorduy.

El congresista confía en la promesa del presidente Duque que efectivamente antes de que termine su Gobierno esa APP sea adjudicada”, indicó.