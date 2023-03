El eterno debate sobre el mito fundacional de Barranquilla

Por su parte, el también historiador Francisco Eversley Torres se mostró de acuerdo con la hipótesis de que la génesis de la ciudad corresponde a un proceso de poblamiento “espontáneo” alrededor de los canales adyacentes al río Magdalena.

“En ese punto se fabricaban canoas, había agricultura y ganadería. Para algunos era un lugar de paso, mientras que para otros era un lugar establecido, pero lo cierto es que no fue una fundación”, expuso.

Además, el experto indicó que la búsqueda de una fecha de fundación de la ciudad nace de la necesidad de conectar con la herencia colonial.

“Barranquilla no tiene una traza colonial. No hay un desarrollo urbanístico alrededor de la Colonia, porque no solo se daba con un documento, sino con la construcción de la ciudad. Por ejemplo, la plaza que tenemos en Barranquilla no es de armas, responde a como creció la ciudad: de manera espontánea, muy cercana a una plaza de mercado”, agregó.

Y aunque siguen las diferencias alrededor del origen de la ciudad, los historiadores coinciden al asegurar que el surgimiento de la República fue beneficioso para la ciudad, puesto que apalancó su desarrollo hasta consolidarse como uno de los centros económicos más importantes del país.