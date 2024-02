Operativos de control a buses por reajuste en tarifas de pasajes

La ciudadana Sandra Maury sostuvo que sabía que como es habitual, el pasaje de bus incrementará durante los primeros meses de este 2024; sin embargo, no esperó que fuera tan alto el costo.

“Me enteré por redes sociales que el pasaje iba a subir y me parece algo realmente malo porque el mínimo no es que haya incrementado tanto. Esperaba que sólo subieran $100”, mencionó Maury.

El activista Juan Maza comentó que acostumbra a tomar diferentes rutas de buses y Transmetro por lo que este nuevo aumento le parece “desconsiderado” debido a las autoridades de transporte no han cumplido con el mejoramiento del servicio.

“La flota de Transmetro está cada vez peor. El año pasado aumentaron y no mejoraron la flota, se siguen varando los buses. No me parece correcto que nos digan que este incremento es lo normal porque nunca cumplen”, destacó Maza.

El usuario de Transmetro Anderson Montero sostuvo que tampoco está de acuerdo con la nueva tarifa debido al mal estado en que se encuentran los vehículos.

“Me parece un abuso que hayan subido $200 porque no tenemos las óptimas condiciones para transportarnos ya que los aires nunca sirven, se quedan varados y corremos el riesgo de que ocurra una emergencia ya que en varias ocasiones se han incendiado”, aseveró Montero.

Otros usuarios añadieron que es difícil darse cuenta el valor que deben pagar en cada bus debido a que los avisos que tienen estos vehículos en la parte superior de sus vidrios no se logra observar con claridad porque la mayoría tiene los vidrios polarizados.

“Debieron poner los carteles por fuera del vidrio porque uno no los ve y los conductores pueden cobrar lo que ellos quieran”, agregaron.

Asimismo mencionaron que estos aumentos dan paso para que se fortalezca el transporte informal en la ciudad y su área metropolitana.