Gran Bazar, un nuevo epicentro del comercio en el sector de Barranquillita

El alcalde Alejandro Char hizo la entrega oficial de la plaza de mercado a comerciantes que antes vendían sus productos en colmenas ubicadas en la carrera 43, entre calles 30 y 10, y en la calle 10, entre carreras 45 y 41B.

“Hace un mes, cuando me dijeron que todo estaba listo para inaugurar, yo dije que no iba a mudar a la gente si las calles no estaban en buen estado, cómo va a llegar un comprador, porque queremos traer a todos los compradores. Cómo íbamos a lograrlo si las calles parecían que las habían bombardeado, primera vez que Barranquillita se dignifica”, añadió Char.

El mandatario distrital destacó el orden y positivismo de los vendedores durante el traslado a su nuevo hogar de 21.000 metros cuadrados. “Caminando la 41B, la 9, la 8, la Policía Nacional me decía: nunca había visto en Colombia semejante movilización de un lado a otro. Más de 750 comerciantes de manera pacífica, eso tiene para mí todo el valor del mundo”.

El alcalde también hizo la entrega de las vías de acceso a esta gran plaza, recuperando la movilidad en el sector, así como la implementación de un plan de embellecimiento de las fachadas de las casas y locales contiguos y la arborización del mercado con 284 árboles de olivo verde.

En ese sentido, Char sostuvo que para continuar generando mayores oportunidades, se trabajará en la ampliación del mercado y la recuperación de más vías en aras de que los compradores tengan mayor accesibilidad a esta plaza.

Cabe mencionar que la reubicación de 750 vendedores de puestos estacionarios permitió la recuperación de 12 mil metros cuadrados de espacio público para el uso de los ciudadanos.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano destacó que “no escatimamos en esfuerzos ni en recursos. Apoyamos la economía de nuestros pequeños y medianos comerciantes. Estamos en un sitio importante de la ciudad en donde se mueve buena parte de la economía y los alimentos que consumen barranquilleros y atlanticenses”.