Centro de Barranquilla se engalana con el nuevo mercado Sredni

Desde hace 40 años, el marquetero Ronald Barrios trabaja a sol y agua para poder llevar el sustento a su familia y dar una vida digna a sus tres hijos.

“Llegué al Centro a los 8 años de edad y junto a mis compañeros he pasado dificultades porque por el sector pasaba un arroyo que nos obligaba a correr por nuestras vidas”, dijo Barrios.

Recordó, además, que a pesar de no ser una labor fácil, también logró construir una familia junto a sus colegas: “Aquí se me fue mi niñez, adolescencia y parte de mi juventud porque debíamos correr en época de invierno ya que solo contábamos con un techito muy reducido y a nuestros productos no le podía caer ni una sola gota de agua”.