Corte Suprema absuelve a líder señalada de integrar red de corrupción

Según el documento de la Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al que tuvo acceso EL HERALDO, en la investigación que se llevó a cabo Nerilda Care Parra expidió un certificado de buena conducta a Steffy Diaz Atencia, cuando no ostentaba la calidad de Presidenta de la JAC del barrio Las Estrellas, pues su periodo había finiquitado hace dos años según lo establece la jefe de la Oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Sin embargo, Nerilda explicó que durante el año 2014, cuando hizo el certificado, ella seguía siendo la presidenta de la junta porque nadie convocó nuevas elecciones.

“Yo renuncio a la JAC porque era candidata a la asamblea, pero como no hubo elecciones, no se eligió nueva junta. Hasta no configurar una nueva junta, yo seguía como presidenta en el acta. Para ese momento la Fiscalía llama a Catalina Ucrós Gómez para corroborar si yo era la presidenta, ella dijo que la junta estaba inactiva. Ese fue su error porque ella tenía toda la potestad para convocar elecciones en un plazo de 90 días y no lo hizo. Para convocar elecciones tenía que haber una muestra grande de población del sector, y nunca la hubo porque la gente no quería presentarse a votar por todo lo que me pasó”, manifestó.

Asimismo, el documento expone una comunicación escrita que sostuvo Nerilda y Jairo Rada Atencia, donde se evidenció que la nombrada se encontraba en la Inspección de policía gestionando la entrega de un certificado de la entidad que constaba la ausencia de antecedentes de Steffy Diaz, con la aclaración de que lo entregaba Francisco Sanabria como inspector bajo una suma de $200 mil.

Para este momento, Nerilda explicó que el esposo de Steffy Diaz le pidió un certificado de una inspección de policía, y que ella fue a conseguirlo para hacerle el favor.

“El esposo de ella me dijo que necesitaba ayuda con un certificado de la Inspección de policía, así que fui hasta la inspección, pero no había nadie. Me encontré con uno de esos tramitadores que se encuentran afuera de las instalaciones que me dijo que ese proceso del certificado valía plata, que eran como $300 mil, pero que me lo dejaba en $200”, relató.

Nerilda continúa: “Yo no podía dar plata en ese momento porque no tenía esa cantidad y porque ese proceso no costaba nada. Sin embargo, el hombre me dice que le entregue la fotocopia de la cédula y que venga al día siguiente con el dinero. Así fue. Ningún inspector me entregó nada y tampoco le di plata a ninguno, solo al tramitador”.

De la misma manera, la mujer cuenta que no se arrepiente de haberle firmado un certificado de buena conducta a Steffy Diaz y dice que lo volvería a hacer.

“A Steffy la detienen cuando transitaba por una vía cercana a Barranquilla. Cuando pasa eso el esposo recoge firmas por todo el barrio y me las entrega. A mi casa llegaron 300 firmas. Yo a ella la conocía desde hace 10 años en el vecindario, así que le hice el certificado porque no podía decir cosas que no eran ciertas. Si me toca volver en el tiempo lo volvería a hacer”, expresó.