Cuestionan incumplimientos con Panam pese a que Mindeporte tenía los recursos

A su turno, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, sostuvo que el Gobierno nacional no tuvo seriedad en la gestión de los Panamericanos y hoy vive las consecuencias de dichas acciones.

“Para los ojos de Panam no fuimos serios en los compromisos y tienen razón. Ellos tienen que tener certidumbre en los juegos y tienen más opciones. No somos el único punto en el hemisferio donde se pueden realizar los juegos. No somos el ombligo del mundo, tenemos que competir con seriedad para poner a nuestra querida ciudad y país en el ámbito mundial en este y otros muchos aspectos”, expresó.

Indicó que muchos apuntan a la ministra del Deporte como la responsable de la pérdida de las justas deportivas, sin embargo, precisó que a su parecer el máximo culpable ha sido el presidente Petro.

“El Congreso la ha cogido con la ministra y es lógico, todos los ministros son fusibles del Presidente, pero aquí hay que llevar la discusión donde hay que llevarla, aquí quien le quedó mal a Barranquilla fue el Presidente Petro. Además, que no debieron aprobarle el Presupuesto General de la Nación sin los Juegos”, puntualizó.