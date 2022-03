“En la Guacherna hay que usar la lógica, la razón y la conciencia”: Pumarejo

Este martes, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se refirió a las medidas que deberán adoptar los barranquilleros y visitantes, en torno a la bioseguridad, para disfrutar el viernes del tradicional desfile de la Guacherna, uno de los más representativos del Carnaval, que vuelve después de dos años de suspensión debido a la pandemia.

Desde la Casa del Carnaval, en donde se llevó a cabo el lanzamiento del evento en presencia de los reyes Valeria Charris y Edwin Torres, el mandatario de los barranquillero manifestó que el uso del tapabocas para ese día puede llegar a ser opcional dado el caso en que el o los asistentes noten que no existe riesgo.

“La medida más importante para asistir es la vacuna. El que no haya completado el esquema, que lo termine. Y el que no se haya puesto el refuerzo, que se lo ponga, para que podamos gozar con tranquilidad. Segundo, que los asistentes utilicen la lógica: si está en espacio público y ve que hay poco riesgo quítese el tapaboca, pero cuando haya aglomeración, que haya gente que no conocemos tratemos de tener el tapaboca puesto. Hemos aprendido a convivir con esta pandemia, cada uno ya ha aprendido a saber cuál es su tolerancia y sus riesgos, más que salir a exigir, es un momento para que cada uno de nosotros entendamos y sepamos cuáles son los riesgos que tomamos”, expresó el alcalde.

En ese mismo sentido, agregó Pumarejo que “sabemos que estamos en un buen momento en alta vacunación, capacidad médica y seroprevalencia, que los casos de contagio son muy bajos. Esto nos permite pensar que tendremos un carnaval lleno de alegría y optimismo. Pero pedimos que la gente usa la lógica la razón y la conciencia”.