Listas primeras acciones del Gobierno para evitar amenaza de un apagón

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que el país se encuentra atravesando por la última fase del fenómeno de El Niño. Destacó que la preparación del sistema y las medidas adoptadas han permitido enfrentar la “dura sequía”.

“Hemos logrado este periodo sin dificultades y riesgos de apagón. Es un momento muy sensible porque tenemos niveles bajos en nuestros embalses, por lo que requerimos la superación de esta fase con un proceso de recuperación de nuestros embalses”, expuso el funcionario.

Indicó que se han adoptado medidas que requieren “el concurso de todos; por parte del Gobierno venimos adoptando unas resoluciones para gestionar nuestra exportación de energía y garantizar que la planta de generación térmica pueda soportar este periodo de recuperación de los embalses”.

Instó al ahorro de energía y de agua en el país por parte de las industrias y de la ciudadanía en general.

“Es un llamado muy importante para finalizar este periodo. No tenemos riesgo de desabastecimiento ni riesgos de apagón, pero es un periodo sensible que implica todo el monitoreo. No podemos bajar la guardia y debemos trabajar con los entes territoriales y otros ministerios para garantizar la seguridad energética del país”, recalcó Camargo.