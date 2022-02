Estudiantes del Sena denuncian falta de intérpretes en aulas

A pesar de que el periodo académico en el Sena arrancó el pasado 24 de enero, estudiantes reportaron “anomalías” referentes al proceso de aprendices con discapacidad auditiva.

La disposición limitada de intérpretes y la falta de garantías para el inicio del periodo académico de esta población estudiantil fueron algunos de los factores que motivaron a cerca de 30 aprendices del tecnólogo en Gestión Documental realizaran una manifestación pacífica a las afueras de las instalaciones del Centro de Comercios y Servicios Regional Atlántico, ubicado en la carrera 43.

“Nuestros compañeros no cuentan con los intérpretes necesarios para su formación. Actualmente, solo hay dos personas encargadas de realizar estas funciones y no dan abasto porque hay más de 14 estudiantes con discapacidad auditiva que están en diferentes aulas. Desde que iniciamos clases en enero, estamos pidiendo soluciones, pero no se hace nada. Se les está vulnerando el derecho a la educación inclusiva”, expresó una estudiante del Sena.