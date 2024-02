28 buses colectivos reforzarán la operación de Transmetro en Barranquilla

Entre los usuarios de Transmetro hay opiniones divididas, mientras unos defienden el plan de contingencia, otros aseguran que no ha sido una buena idea porque los buses que están prestando el servicio son muy pequeños y no tienen aire acondicionado.

David Vivanco, usuario del servicio dijo que era necesario la entrada de estos buses para reforzar la operación, teniendo en cuenta la situación por la que está pasando Transmetro.

“Es una gran opción, esto permitirá un mayor flujo de pasajeros”.

Sin embargo, no todos opinan lo mismo, como es el caso de Jennifer Galán, quien dijo no estar de acuerdo con la medida. “Meter otros buses de apoyo lo que demuestra es que transmetro no pueden con el mantenimiento de los buses, además esos buses son inseguros”.

Al usuario Leo Romero no le gustó la medida. Se quejó porque habilitaron buses viejos, sin aires y sin ninguna comodidad: “Transmetro debe tener más respeto por el ciudadano”.