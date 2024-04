Los desafíos y posibilidades de emprender en Barranquilla

René Rivero aún no recibe su título como diseñador de interiores, pero a través de Índole Project ha logrado dar a conocer su talento: “Un amigo muy cercano me dio la oportunidad de hacer la remodelación de un estudio. Una cosa llevó a la otra y he podido realizar alrededor de tres proyectos de vivienda y dos proyectos comerciales en menos de un año”.

Para este joven, este proyecto significa mucho más que una oportunidad de trabajo, puesto que refleja su esencia, pasión y vocación. Por eso no ha escatimado esfuerzos para sacarlo adelante en medio de un “adverso” panorama.

“Yo me he dejado llevar por mi corazón. Tuve la oportunidad de trabajar en otros lugares, pero no dudé de aprovechar la posibilidad de iniciar con una marca desde cero. Quise hacer algo propio, que refleje mi esencia”, dijo.