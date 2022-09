Distrito realizará limpieza de canales en la Circunvalar y Rebolo

La Mesa Ciudadana de Puntos Críticos informó que durante el primer semestre de 2022 se instaló cajas estacionarias y realizaron pedagogía en sectores cercanos a los arroyos que se limpiaron con el fin de que la comunidad aprovechara y depositara los elementos de gran volumen que tenían en sus hogares, para así evitar una incorrecta disposición.



“Esta estrategia fue exitosa, no solo educamos a las personas, sino que evitamos que esos muebles viejos que tenían en sus casas, podas o escombros terminaran en los arroyos. La actividad gustó mucho y nos pidieron volver a hacer el ejercicio, y estamos trabajando para repetirlo en todas las localidades de la ciudad”, sostuvo Gómez.



Como resultado de la instalación de las cajas estacionarias se obtuvo una recolección de 100 metros cúbicos, según informó Triple A.

Por su parte, Alexander Ochoa, quien reside a la orilla del arroyo, resaltó que “ya no tiene el sucio de antes, colchones viejos ni nada de eso, ahora tiene arena, pero no es lo mismo. Necesitamos la colaboración de las personas para que no boten basura”.