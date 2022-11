Masiva asistencia a cementerios en Barranquilla por el Día de los Difuntos

Tranquilos y seguros. Así se sienten las personas que tienen sepultado algún familiar en el cementerio Santa María durante la conmemoración de Día de los Muertos.

Tal es el caso de Esther Gutiérrez, quien visitó la rumba de su hija y en diálogo con EL HERALDO manifestó que lleva 18 años yendo al camposanto y ha notado un cambio positivo.

“El día que yo enterré a mi hija esto estaba horrible, daba miedo permanecer aquí. Pero hoy (miércoles) que pude venir me siento tranquila, porque puedo estar el tiempo que quiera y sé que no me va a pasar nada. Todo está limpio y hay vigilancia para garantizarnos la seguridad”, dijo.